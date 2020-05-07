مشهد (درامي) بقناة النيل الأزرق يثير استنكاراً بمواقع التواصل

أثار مشهد درامي فاضح غير مألوف على الشاشة السودانية، عُرض اليوم، استنكاراً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

واظهر المشهد “رجل وإمرأة” على فراش واحد بغرفة نوم، في صورة تتنافى مع قيم المجتمع السوداني المحافظ، كما وصفها بعض المدونين.

وعلقت “بت البدري” منتقدة المسلسل قائلة: “دار المطلقات” مسلسل سوداني يبث علي قناة النيل الأزرق، خالي تماما من القيم السودانية، والدينية لا يحتوي علي من شئم وقيم السودانيين قمة التعري والانكشاف وعدم، السترة الغريب في الأمر كلهم ممثلون قدامى.

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وختمت بقولها: الله يصلح الحال والأحوال عمل منتهى اخلاقيا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

وبحسب صحيفة السوداني ، تدور أحداث مسلسل (دار المطلقات) عن العلاقات الزوجية وما تعتريها من العقبات والمشاكل التي تؤثر بشكل كبير على استمرارية هذا الرباط المقدس، فينتهي الأمر بطلاق الطرفين، ثم تبدأ مرحلة أخرى من المشاكل بعد أن ينفصل الطرفان عن بعضهما البعض، هكذا تدور أحداث المسلسل السوداني( دار المطلقات) والذي من إخراج عرفة حسن.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)