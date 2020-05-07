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22 دولة تعلن دعم السودان وتقديم الالتزامات في يونيو

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 07-مايو-2020

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أعلنت 22 دولة الالتزام بدعم الفترة الانتقالية في السودان وتقديم كل دولة التزاماتها في شهر يونيو المقبل.

 

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، اجتماع مجموعة أصدقاء السودان بحضور 22 دولة.

 

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وأكدت  بحسب صحيفة السوداني جميع الدول المشاركة في الاجتماع التزامها التام بدعم الفترة الانتقالية في السودان على ان يكون اجتماع شهر يونيو القادم هو موعد تقديم كل دولة لالتزاماتها بمساعدة السودان.

 

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي عبر الفيدو كونفرنس.
ويعد الاجتماع تحضيريا لمؤتمر المانحين المقرر في الربع الثالث من العام الجاري.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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