حركة العدل والمساواة السودانية تناشد قبيلتي(الفلاتة والرزيقات)الإقلاع عن الاقتتال

التاريخ: 07-مايو-2020
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ناشدت حركة العدل والمساواة السودانية قبيلتي (الفلاتة والرزيقات) الإقلاع عن الاقتتال فوراً حقناً للدماء و حفاظا على أرواح أبنائنا ورتقاً للنسيج الإجتماعي المميز في بلادنا والإحتكام الى صوت العقل و الى موروثاتنا وتقاليدنا السمحة في حل الخلافات و النزاعات.
ودعت الحركة قيادات الإدارة الأهلية في القبيلتين وفي المنطقة والقبائل المجاورة للتدخل العاجل و العمل على إيقاف نزيف الدم بين الأشقاء، خاصة و أن العلاقة التي تربط بين القبيلتين تميزت بالتسامح و المحبة و التعايش السلمي لعقود طويلة.
ودعا معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وأمين الإعلام السلطات المحلية و رئيس الوزراء والمجلس السيادي إلى تحمل مسؤلياتهم تجاه المدنيين، و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.
وقال معتصم أن حركة العدل و المساواة السودانية تطلق نداء و مناشدة لقبيلتي (الفلاتة و الرزيقات) في جنوب دارفور بالوقف الفوري للصراع مؤكداً أن حركة العدل تتابع بآلم عميق وببالغ الأسى الأحداث المؤسفة التي دارت بين القبيلتين في محلية
( تلس) و ما خلفتها من جرح غائر و مآسى تُدمي لها القلب.
وبحسب سونا،قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أن الحركة تتقدم بخالص العزاء و صادق المواساة إلى الأهل الفلاتة و الرزيقات في الأرواح البريئة التي فقدت في هذه الأحداث المفجعة، و تترحم على ارواح الشهداء من الطرفين، و تدعو للجرحى بعاجل الشفاء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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