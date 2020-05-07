حركة العدل والمساواة السودانية تناشد قبيلتي(الفلاتة والرزيقات)الإقلاع عن الاقتتال

ناشدت حركة العدل والمساواة السودانية قبيلتي (الفلاتة والرزيقات) الإقلاع عن الاقتتال فوراً حقناً للدماء و حفاظا على أرواح أبنائنا ورتقاً للنسيج الإجتماعي المميز في بلادنا والإحتكام الى صوت العقل و الى موروثاتنا وتقاليدنا السمحة في حل الخلافات و النزاعات.

ودعت الحركة قيادات الإدارة الأهلية في القبيلتين وفي المنطقة والقبائل المجاورة للتدخل العاجل و العمل على إيقاف نزيف الدم بين الأشقاء، خاصة و أن العلاقة التي تربط بين القبيلتين تميزت بالتسامح و المحبة و التعايش السلمي لعقود طويلة.

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ودعا معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وأمين الإعلام السلطات المحلية و رئيس الوزراء والمجلس السيادي إلى تحمل مسؤلياتهم تجاه المدنيين، و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.

وقال معتصم أن حركة العدل و المساواة السودانية تطلق نداء و مناشدة لقبيلتي (الفلاتة و الرزيقات) في جنوب دارفور بالوقف الفوري للصراع مؤكداً أن حركة العدل تتابع بآلم عميق وببالغ الأسى الأحداث المؤسفة التي دارت بين القبيلتين في محلية

( تلس) و ما خلفتها من جرح غائر و مآسى تُدمي لها القلب.

وبحسب سونا،قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أن الحركة تتقدم بخالص العزاء و صادق المواساة إلى الأهل الفلاتة و الرزيقات في الأرواح البريئة التي فقدت في هذه الأحداث المفجعة، و تترحم على ارواح الشهداء من الطرفين، و تدعو للجرحى بعاجل الشفاء.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)