وزارة الصناعة توضح تفاصيل قرار الامتيازات الجمركية

الخليج 365 : أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله، أن القرار الخاص بالغاء الإعفاءات والامتيازات الجمركية لا تشمل مدخلات ومستلزمات الانتاج للسلع والمواد الغذائية المصنعة داخل السودان، وأن هيئة شرطة الجمارك تعمل كالمعتاد كما كان الأمر سابقاً بالنسبة لمستلزمات ومدخلات الانتاج للصناعة الوطنية فيما يتعلق بالسلع الغذائية، وبالتالي يشكر القطاع الخاص ويثمن عالياً مبادرة الغرف الصناعية والتجارية لبرنامج (من المنتج للمستهلك) لتستمر في جداولها المتفق عليها مع الشركاء من القطاع الخاص ولجان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجنة معاش الناس لتوصيل السلع بأسعار الجملة وجودة أفضل للمواطنين في مواقع السكن وسيتم توسيع المبادرة لتشمل كل مدن السودان. المادة السابقة العلماء يحذرون: فيروس العلماء يحذرون: فيروس كورونا قد ينتقل من خلال عملية الجنس المقالة القادمة أمريكا تسحب منظومة “باتريوت” من أمريكا تسحب منظومة “باتريوت” من السعودية وتقلص وجودها العسكري

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