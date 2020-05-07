العلماء يحذرون: فيروس كورونا قد ينتقل من خلال عملية الجنس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت دراسة حديثة من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة عملية الجنس، بعد سلسلة تجارب مخبرية أجريت في الصين.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود احتمال كبير لانتقال الفيروس من خلال ممارسة الجنس، بعد أن اكتشفوا وجود الفيروس في السائل المنوي للرجال المرضى أو المتعافين من مرض “كوفيد 19”.

وقام فريق بحثي صيني بتحليل عينات من السائل المنوي جمعت من نحو 38 رجلاً ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا المستجد، أو تعافوا من الإصابة في وقت سابق، بحسب “ديلي ميل”.

وأشارت التحاليل إلى وجود شخص واحد على الأقل من بين كل ستة، يحمل في السائل المنوي فيروس كورونا المستجد، من ضمنهم الأشخاص المتعافين من الإصابة.

ونوه كبار خبراء الأمراض المعدية إلى أن النتائج “لم تكن مفاجئة” لأن الكثير من الفيروسات مثل “الإيبولا”، اكتشفت في عينات السائل المنوي لدى الأشخاص المصابين.

ولم تؤكد الدراسة الصينية بأن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس، لكنها أشارت فقط إلى أنه ممكن الحدوث.

لكن النتيجة دفعت فريق البحث إلى التحذير بالامتناع عن ممارسة الجنس أثناء الإصابة وأثناء مرحلة الشفاء.

وتم الإبلاغ حتى الآن عن 3.7 مليون حالة إصابة بـمرض “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولا تزال الأبحاث مستمرة لإيجاد لقاح أو علاج للوباء.

سبوتنيك