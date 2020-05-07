فتوى شرعية بجواز إفطار الكوادر الصحية العاملة في “كورونا”

افتى الشيخ “محمد هاشم الحكيم” بجواز افطار الكوادر الصحية العاملة في مراكز “كورونا” والقضاء لاحقاً، داعياً إلى الأخذ بهذه

أجاب: بحسب صحيفة السوداني إذا كان الصيام سيؤثر بشدة على اداء الواجب والذي هو انقاذ حياة الناس ووقاية المجتمع، و يعرضهم للخطر وذلك بفتوى من لجنة طبية حاذقة، فيجوز لهم الافطار والقضاء لاحقا.

مضيفاً: لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين بالفطر وكذلك المسافرين معه مرة و سمى الصائمين منهم بالعصاة، والاخذ بالرخصة طيب.

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يُذكر أن الداعية محمد هاشم الحكيم، عضواً في المجلس الأعلى للعلماء الأفارقة، وعضو هيئة علماء السودان، ومقدم ومعد برنامج فتاوى على قناة النيل الأزرق لنحو عشر سنوات، وإمام وخطيب مسجد الشجرة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )