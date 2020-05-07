لجنة إزالة التمكين تعلن اخبار سارة للشعب السودانى مساء اليوم

التاريخ: 07-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تعقد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، مؤتمرا صحفيا مهما، فيالحادية عشر مساء، اليوم بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري. ويتوقع ان تعلن فى المؤتمر اخبار سارة للشعب السوداني فى اطار عمل اللجنة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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