الصناعة: إلغاء الإعفاءات لا يشمل مدخلات إنتاج المواد المصنعة داخل السودان

أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، أن القرار الخاص بإلغاء الإعفاءات والامتيازات الجمركية لا يشمل مدخلات ومسلتزمات الإنتاج للسلع والمواد الغذائية المصنعة داخل السودان.
وقال في تصريح اليوم الخميس بحسب صحيفة السودانى، إن هيئة شرطة الجمارك تعمل كالمعتاد كما كان الأمر سابقاً بالنسبة لمستلزمات ومدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية فيما يتعلق بالسلع الغذائية.
وشكر القطاع الخاص وثمن عالياً مبادرة الغرف الصناعية والتجارية لبرنامج من المنتج للمستهلك لتستمر في جداولها المتفق عليها مع الشركاء من القطاع الخاص ولجان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجنة معاش الناس، لتوصيل السلع بأسعار الجملة وجودة أفضل للمواطنين في مواقع السكن، وأكد أنه سيتم توسيع المبادرة لتشمل كل مدن السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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