الجزيرة تطلق سراح 25 نزيل من سجونها

اطلقت ولاية الجزيرة اليوم الخميس، سراح عدد من النزلاء بسجون الولاية ضمن برنامج ديوان الزكاة لشهر رمضان

واشاد والي ولاية الجزيرة المكلف االلواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال الاحتفال بحسب صحيفة السوداني ببرامج ديوان الزكاة التي تستهدف شرائح الفقراء والمساكين، دعيا المساجين الذين تم إطلاق سراحهم للإنخراط في المجتمع وممارسة الأعمال الشريفه والبعد عن الأسباب التي دفعت بهم للسجن وأن يبدوا بداية جديدة ترضى الله وتسهم في بناء الأوطان.

من جانبه أعلن قاضي محكمة الإستئناف، أحمد محمد إدريس، عن أن البرنامج استهدف الغارمين (يبقى لحين السداد)، داعيا المطلق سراحهم للإنخراط في المجتمع أن يكونوا صالحين في المجتمع.

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من جانبه أضاف ديوان الزكاة بولاية الجزيرة، الفاتح عبد الروؤف أمين، أن البرنامج استهدف إطلاق سراح 25 من النزلاء بسجون الولاية ونزيلتين من سجن النساء بكلفة 1.3 مليون جنيه إضافة لدعم كل نزيل بمبلغ 5 ألف جنيه لبداية مشوار الحياة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)