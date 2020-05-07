اطلقت ولاية الجزيرة اليوم الخميس، سراح عدد من النزلاء بسجون الولاية ضمن برنامج ديوان الزكاة لشهر رمضان
واشاد والي ولاية الجزيرة المكلف االلواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال الاحتفال بحسب صحيفة السوداني ببرامج ديوان الزكاة التي تستهدف شرائح الفقراء والمساكين، دعيا المساجين الذين تم إطلاق سراحهم للإنخراط في المجتمع وممارسة الأعمال الشريفه والبعد عن الأسباب التي دفعت بهم للسجن وأن يبدوا بداية جديدة ترضى الله وتسهم في بناء الأوطان.
من جانبه أعلن قاضي محكمة الإستئناف، أحمد محمد إدريس، عن أن البرنامج استهدف الغارمين (يبقى لحين السداد)، داعيا المطلق سراحهم للإنخراط في المجتمع أن يكونوا صالحين في المجتمع.
من جانبه أضاف ديوان الزكاة بولاية الجزيرة، الفاتح عبد الروؤف أمين، أن البرنامج استهدف إطلاق سراح 25 من النزلاء بسجون الولاية ونزيلتين من سجن النساء بكلفة 1.3 مليون جنيه إضافة لدعم كل نزيل بمبلغ 5 ألف جنيه لبداية مشوار الحياة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة تطلق سراح 25 نزيل من سجونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.