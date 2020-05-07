تجمييد قرار إلغاء الاعفاءات الجمركية للمصانع

التاريخ: 07-مايو-2020
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جمدت هيئة الجمارك إلغاء الإعفاءات الجمركية للمصانع، وعممت نشرة على المحطات الجمركية بتجميد قرار وقف الاعفاءات الجمركية للمواد الخام.
وأعلنت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية بعد إلغاء الاعفاءات الجمركية، العودة للعمل في مشروع من المنتج للمستهلك بكامل مشاركيها مع تمديد الفترة ليوم إضافى لتعويض فترة التوقف.
وأثنى رئيس غرفة المواد الغذائية كمبال على كمبال، بحسب صحيفة السوداني على كافة الشركات التي توقفت عن العمل من أجل وحده الصف ما أدى إلى تراجع الجهات صاحبة القرار المفاجئ بوقف الامتيازات الممنوحة للقطاع الصناعي، والذي كان حال تنفيذه سيؤدي إلى زيادة كبيره في الأسعار للمنتجات كافة.
وأشار إلى أن دور رئيس اتحاد الغرف الصناعية د. امين البدوي، في إلغاء القرار، بسعيه الدؤوب مع الجهات ذات الصلة بقرار وقف الامتيازات حتي الرجوع عن هذه القرارات وتجميدها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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