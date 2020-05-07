رفض تتويج الوصيف بالدوري ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• خرجت بعض الأصوات التي تطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم ..

• وذلك بسبب صعوبة إكمال المنافسة في ظل الظروف الصحية .. وجانحة كورونا التي تهدد العالم ..

• وقبل صدور قرار رسمي بذلك .. خرجت بعض الاصوات التي تعارض إلغاء المنافسة ..

• كذلك خروج أصوات ثانية طالبت بإستئناف الممتاز عقب عودة الحياة الي طبيعتها ..

• وأصوات ثالثة طالبت بتتويج المتصدر الحالي للدوري .. وأصوات رابعة بتتويج بطل آخر نسخة للمنافسة من الموسم الماضي ..

• (يعني نحن في انتظار ازمة كبرى) في كل الحالات ..

• في حال إلغاء المنافسة الحالية واعتماد آخر ترتيب .. فإن الهلال سوف يصبح بطلاً لأنه يملك في رصيده (51 نقطة)

• والوصيف ثانيا بـ(48 نقطة) .. وهذا ذات رصيد هلال الابيض الثالث .. إلا ان الوصيف يتفوق على أزرق التبلدي بصافي الأهداف ..

• اذا قرر الاتحاد إلغاء المنافسة واعتماد ترتيب النسخة الماضية .. فإن ذلك يعني تتويج الوصيف باللقب مباشرة ..

• هذا القرار تحديدا سوف يجد معارضة من جميع الأندية ..

• بإعتبار ان هناك أندية تنافس بقوة على اللقب بقيادة هلال الابيض والامل عطبرة ..

• وهناك اندية تملك رصيد جيد من النقاط يؤهلها للمنافسة على احتلال المراكز التي تؤهل للتمثيل الخارجي ..

• من هذه الاندية حي العرب بورتسودان ومريخ الفاشر وحي الوادي نيالا واهلي مروي واهلي شندي ..

• قبل ايام أصدر نادي هلال الابيض قراراً اعلن فيه معارضة إلغاء الدوري ..

• كما أكد انه يتطلع للتتويج بلقب الدوري .. في الوقت الذي خسر فيه أموال طائلة في سبيل اعداد الفريق .. والتعاقد مع مدرب أجنبي ونجوم مميزين ..

• في اعتقادي ان بقية الاندية سوف تسير على ذات نهج هلال الابيض وترفض اتجاه إلغاء الدوري وإعتماد ترتيب الموسم الماضي ..

• كما انتظار استئناف الدوري من جديد سوف يؤدي الي دخول الاتحاد العام في نفق مظلم بالنسبة لمواعيد إنهاء الموسم ..

• وكان الاتحاد العام حدد لنهاية الممتاز قبل عيد الفطر المبارك .. بينما مازالت هناك (10) أسابيع على النهاية ..

• وهناك بطولة كأس السودان القومي .. الي جانب دوري الوسيط لحسم الصعود للممتاز ..

• كما تقدم عدد من الفنيين بمقترح لإنهاء الموسم دون مشاكل او خلافات بين الأندية ..

• من هذه المقترحات الذي تقدم به الكابتن محسن سيد مدرب مريخ الفاشر ..

• حيث اقترح تنظيم دورة بمشاركة (6) أندية التي تحتل المراكز الاولى في المنافسة .. نسبة لتقارب النقاط فيما بينها ..

• ومن خلال هذه الدورة سوف يتم تحديد بطل الدوري والفرق التي ستمثل خارجيا في منافستي دوري الابطال والكونفدرالية ..

• واقترح محسن ايضا إلغاء الهبوط هذا الموسم .. والعمل على ايجاد معالجات في الموسم القادم ..

• رغم انه يعتبر حل جيد لتفادي الوقوع في أزمة .. إلا انه لن يجد القبول وسط معظم الأندية ..

• معظم الدوريات في العالم توقفت هي ايضا بسبب (كورونا) ..

• خاصة المنافسات العالمية التي تجد اهتمام من عشاق المستديرة في العالم ..

• قبل ايام طالعت تصريحات لبعض الحكومات الأوروبية سمحت للأندية الرياضية العودة لمزاولة النشاط الرياضي ..

• وبدورها حددت الاتحادات الرياضية موعدا لإستئناف منافسة الدوري من جديد ..

• كما أتوقع اجراء تعديل في انطلاق منافسات الموسم القادم بالنسبة لهذه الدول ..

• قرار استئناف المنافسة سوف يرضي الجميع .. ولا داعي للإستعجال في اتخاذ القرارات .. وعلينا الانتظار لتعود الامور الي طبيعتها ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أجمل وأحلى ..