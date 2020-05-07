سكر.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# وسكر الذى اعنيه فى مقالى هذا هو

كلب العجوز الأمريكية ( باربرا طومسون ) ….. أقامت السيدة ( طومسون ) الدنيا ولم تقعدها لان

شركة الطيران رفضت ان يكون ( سكر )

ضمن ركاب الطائرة التى تقلع من مطار

شيكاغو فى طريقها لنيويورك …. انتهت

المعركة بانتصار ساحق لباربرا وخضعت

شركه الطيران صاغرة بالسماح ( لسكر )

ان ( يتحكر ) فى المقعد الذى يجاور

سيدته …. جلس وهو يهز زيله فى سعادة غامره ونظراته تطفح وفاء للسيدة الأمريكية …. تذكرت كل ذلك

وانا اقرأ لكثير من الكتاب ممن تتبدل

حروفهم وتتلون كلماتهم بألوان ( الظروف ) …. ترى هل كان ( سكر ) بكلب ( باربرا ) اكثر وفاءا من كثير ممن

يبيعون ويتربحون من ( الكلام )؟؟؟؟

# ينقسم كتاب الأزرق والأحمر الى قسمين … قسم مع الرئيس ولا يرى سواه

يعمل هذا الفريق على ( تلميع ) و( تذويق ) و ( تسويق ) الرجل …. لا يرى فيه مايراه الآخرين ولو بلغت به

الجرأة ان يضع له رسما فى مدخل الاستاد ….. بينما لا يرى القسم الاخر

للرجل فضلا ولا ذكرا…..

# الكاردينال ….. سوداكال …. الخندقاوى … الكوارتى …… كل منهم

يملك ( جيبا ) كبيرا … و ( كيسا ) منتفخا ولاشيء اخر ….فإذا كان هذا

هو الحال فما الفرق بين سوداكال وحازم ؟؟؟ أو بين الكاردينال والكوارتى ؟؟؟

# تظل قناعاتى راسخة أبداً ان المال ولاشيء سواه هو ما يميز الأندية …لذا

فالعلاقة تظل دائما ( علاقة طردية ) كلما

ملك وحاز النادى ( مالا ) وفيرا كلما ازدادت فرصه فى البطولات … ولعل هذا يفسر لنا لماذا تفوز الأندية الغنية بالبطولات …. فالبطولة معقودة للاهلى والزمالك فى مصر ولم نسمع ولن نسمع

يوما ان الفريق الحاصل على الدورى هو ( بنى سويف ) أو (كفر الشيخ )

# والمال هو الذى جعل المريخ والهلال

هما السيدان …. والمال هو الذى اقعد

الأحرار والبرنس والاهلى عن منافسة الأغنياء ….

# لمن يتشدقون بالمؤسسية وحوكمة

( ود خيرى ) الرشيدة … ماذا انتم قائلون فى النموزج المصرى المتمثل فى

فريق ( براميدز ) ذو السنتين تأسيساً

ترى لم قارع هذا الفريق الاهلى والزمالك ؟؟؟ لا شيء غير المال …. مال

( تركى ال الشيخ ) لا حوسبة ( مدثر خيرى ) ولا ديمقراطية ( بابكر سلك )

# بيراميدز ذو السنتين المرشح الاول

للفوز بالكونفيدرالية فمتى يفوز بها الهلال الذى لهث خلفها مائة عاما ؟؟؟؟

# ابت ( اخوات نسيبة ) ان يتركوا لشيوخهم فضيلة ( الجهاد ) فجاهدوا

مع الشيوخ … والبعول ….والانذال جمع الذهب والفضة ….