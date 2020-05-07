هدى وداليا و(البرنس الصيني) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* رمضان الفات كنا بنقول : العيد باقي ليهو (١٦) اليوم .

* ورمضان السنة دي بقينا بنقول : الحظر باقي ليهو ١١ يوم .

* تراجعت طموحاتنا .. كنا بنحسب للعيد وبقينا نحسب للحظر .

* الله يجازي الصين واليوم العرفنا فيهو الصين ياخ .

* حاجة تكسف .

* ١٢ يوم على التوالي وهي (تسب وتنعل وتنقنق) كلما طلبوا منها (غسيل عدة افطار رمضان) .

* الغريبة بتنقنق ولكن بتغسل في النهاية .

* بتبدا الغسيل بالكبابي وهي زعلانة ، وأول ما تصل صحن العصيدة الفيهو (باقي عصيدة وملاح) بتبكي بالصوت العالي .

* عند المرأة الصيام بدون سحور أهون من غسيل الصحون .

* حالة صعبة .

* كلما أشوف أو اسمع (داليا الياس، أحمد البنا وهدى عربي) تجدني أحس بكل أعراض كورونا وعلى رأسها (وجع الضرس وألم الركبة والرغبة في المشاكل) .

* كنت داير أقول بحس بحالة (طمام) لكن اتذكرت إنو (الطمام) ما من أعراض كورونا.

* خلاص يعني وجع الضرس من أعراض كورونا ؟

* غايتو جنس غايتو .

* بين (الشتارة والشطارة) خيط رفيع جدا لم تتبينه المذيعة سهام عمر .

* لا نقلل من قيمة العمل الطيب الذي تقدمه سهام عمر ولكن عليها أن تعذرنا فنحن تعودنا على رانيا هارون (مع كل الود والتقدير) .

* فهم برضو .

* حتى وقت غريب كنا نمضي أكثر من (نصف اليوم) في مكان العمل ونمضي (ربع اليوم) في المواصلات والركوب بالتقسيط غير المريح.

* الآن نمضي اليوم كله في (صالون) البيت ولو بالغنا بنمشي على (البرندا) .

* غايتو العملتها فينا الكورونا الإيدز ما عملها .

* والله العظيم أنا الصينين ديل من زمن جابوا تلفوناتهم المزعجة ديك عرفتهم ما فيهم خير .

* حاجة تكسف .

* قرأت خبر أو تصريح تقريبا للشاب الجميل محمد مصطفى (البرنس) .

* محمد مصطفى البرنس قال إنه تعرض لمؤامرة وحرب عندما كان يلعب في الهلال .

* قال في الهلال تعرضت لمؤامرة وغادرت النادي .

* طيب أها وبعد غادرت الهلال مشيت وين يا ولدنا ؟

* مشيت المريخ طبعا .

* أها إن شاء الله في المريخ نجحت وبقيت فيصل العجب ؟

* محمد مصطفى فشل في الهلال وفشل في المريخ ولا أظن أنه نجح في أي نادي .

* يا برنس أنت لما كنت معانا في الهلال كان في البرنس سيد الإسم (هيثم) .

* كان معانا البرنس سيد الإسم ولذلك لم نكن بحاجة لبرنسات (نص كم) .

* باص واحد من البرنس سيد الإسم بيعادل (٣٣٣) عشرة ونسة.

* محمد مصطفى البرنس مسكين عندما يضعه المدرب في قائمة ال(١٨) الخاصة بالمباراة كان يتصل هاتفيا على نصف الشعب السوداني ويخبرهم بأنه (ح يلعب الليلة) .

* حاجة ضيعتك غير الفرح بتاعك ده ما في .

* ننصح محمد مصطفى البرنس أن يركز مع برنامجه – الجيد جدا – (عشرة ونسة) وبلاش كلام في الهلال وخزعبلات وعبط .

* قال مؤامرة قال .

* مؤامرة ب(الخاء) ؟

* الأسوأ من رفع الأسعار هو الإستغلال في بيع السلع ..

* هنالك إستغلال بشع جدا حدث خلال الفترة الأخيرة ..

* إستغلال وشبهات ربا وقع فيها بعض من التجار ربما عن قصد وربما دون قصد ..

* بيع البضاعة القديمة بالأسعار الجديدة هو أبشع أنواع الإستغلال ..

* زيادة الأسعار شملت كل شئ في السودان ..

* الرغيف ، البصل ، السكر ، البارد ، القهوة ، الزنك ، الدكوة ، الملابس ، العجور ، المُوس ، الإبريق ، لبن البدرة ، الدواء ، العربيات ، السيخ ، البطاطس ، وكل شئ ..

* زيادة الأسعار لم يسلم منها حتى (سم الفأر) ..

* سم الفأر بقي بالشئ الفلاني ..

* ولذلك (الفأر) في بيوتنا أصبح (يمد لنا لسانه) وهو يعلم أن (عيوننا بصيرة وأيادينا قصيرة) ..

* حتى (الفأر) يعلم إننا لن نتمكن من شراء (السم) ولذلك هو يطلع من المطبخ ويدخل الدولاب في حرية وحركة مناسبة وسلسة جدا ..

* السوق محتاج ليد من حديد تضرب من طرف .

* ويا أستاذة : (الابري) حقكم فيهو ريحة معقم .

* والله صحي .

* و..و..

* والله في.