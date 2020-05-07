هدى وداليا و(البرنس الصيني) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* رمضان الفات كنا بنقول : العيد باقي ليهو (١٦) اليوم .
* ورمضان السنة دي بقينا بنقول : الحظر باقي ليهو ١١ يوم .
* تراجعت طموحاتنا .. كنا بنحسب للعيد وبقينا نحسب للحظر .
* الله يجازي الصين واليوم العرفنا فيهو الصين ياخ .
* حاجة تكسف .
* ١٢ يوم على التوالي وهي (تسب وتنعل وتنقنق) كلما طلبوا منها (غسيل عدة افطار رمضان) .
* الغريبة بتنقنق ولكن بتغسل في النهاية .
* بتبدا الغسيل بالكبابي وهي زعلانة ، وأول ما تصل صحن العصيدة الفيهو (باقي عصيدة وملاح) بتبكي بالصوت العالي .
* عند المرأة الصيام بدون سحور أهون من غسيل الصحون .
* حالة صعبة .
* كلما أشوف أو اسمع (داليا الياس، أحمد البنا وهدى عربي) تجدني أحس بكل أعراض كورونا وعلى رأسها (وجع الضرس وألم الركبة والرغبة في المشاكل) .
* كنت داير أقول بحس بحالة (طمام) لكن اتذكرت إنو (الطمام) ما من أعراض كورونا.
* خلاص يعني وجع الضرس من أعراض كورونا ؟
* غايتو جنس غايتو .
* بين (الشتارة والشطارة) خيط رفيع جدا لم تتبينه المذيعة سهام عمر .
* لا نقلل من قيمة العمل الطيب الذي تقدمه سهام عمر ولكن عليها أن تعذرنا فنحن تعودنا على رانيا هارون (مع كل الود والتقدير) .
* فهم برضو .
* حتى وقت غريب كنا نمضي أكثر من (نصف اليوم) في مكان العمل ونمضي (ربع اليوم) في المواصلات والركوب بالتقسيط غير المريح.
* الآن نمضي اليوم كله في (صالون) البيت ولو بالغنا بنمشي على (البرندا) .
* غايتو العملتها فينا الكورونا الإيدز ما عملها .
* والله العظيم أنا الصينين ديل من زمن جابوا تلفوناتهم المزعجة ديك عرفتهم ما فيهم خير .
* حاجة تكسف .
* قرأت خبر أو تصريح تقريبا للشاب الجميل محمد مصطفى (البرنس) .
* محمد مصطفى البرنس قال إنه تعرض لمؤامرة وحرب عندما كان يلعب في الهلال .
* قال في الهلال تعرضت لمؤامرة وغادرت النادي .
* طيب أها وبعد غادرت الهلال مشيت وين يا ولدنا ؟
* مشيت المريخ طبعا .
* أها إن شاء الله في المريخ نجحت وبقيت فيصل العجب ؟
* محمد مصطفى فشل في الهلال وفشل في المريخ ولا أظن أنه نجح في أي نادي .
* يا برنس أنت لما كنت معانا في الهلال كان في البرنس سيد الإسم (هيثم) .
* كان معانا البرنس سيد الإسم ولذلك لم نكن بحاجة لبرنسات (نص كم) .
* باص واحد من البرنس سيد الإسم بيعادل (٣٣٣) عشرة ونسة.
* محمد مصطفى البرنس مسكين عندما يضعه المدرب في قائمة ال(١٨) الخاصة بالمباراة كان يتصل هاتفيا على نصف الشعب السوداني ويخبرهم بأنه (ح يلعب الليلة) .
* حاجة ضيعتك غير الفرح بتاعك ده ما في .
* ننصح محمد مصطفى البرنس أن يركز مع برنامجه – الجيد جدا – (عشرة ونسة) وبلاش كلام في الهلال وخزعبلات وعبط .
* قال مؤامرة قال .
* مؤامرة ب(الخاء) ؟
* الأسوأ من رفع الأسعار هو الإستغلال في بيع السلع ..
* هنالك إستغلال بشع جدا حدث خلال الفترة الأخيرة ..
* إستغلال وشبهات ربا وقع فيها بعض من التجار ربما عن قصد وربما دون قصد ..
* بيع البضاعة القديمة بالأسعار الجديدة هو أبشع أنواع الإستغلال ..
* زيادة الأسعار شملت كل شئ في السودان ..
* الرغيف ، البصل ، السكر ، البارد ، القهوة ، الزنك ، الدكوة ، الملابس ، العجور ، المُوس ، الإبريق ، لبن البدرة ، الدواء ، العربيات ، السيخ ، البطاطس ، وكل شئ ..
* زيادة الأسعار لم يسلم منها حتى (سم الفأر) ..
* سم الفأر بقي بالشئ الفلاني ..
* ولذلك (الفأر) في بيوتنا أصبح (يمد لنا لسانه) وهو يعلم أن (عيوننا بصيرة وأيادينا قصيرة) ..
* حتى (الفأر) يعلم إننا لن نتمكن من شراء (السم) ولذلك هو يطلع من المطبخ ويدخل الدولاب في حرية وحركة مناسبة وسلسة جدا ..
* السوق محتاج ليد من حديد تضرب من طرف .
* ويا أستاذة : (الابري) حقكم فيهو ريحة معقم .
* والله صحي .
* و..و..
* والله في.
كانت هذه تفاصيل خبر هدى وداليا و(البرنس الصيني) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.