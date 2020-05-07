وفاة الإعلامي السوداني (ماجد لياي) بعد صراع مع مرض السرطان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي أمس الإعلامي ماجد لياي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وعمل الفقيد في عدة وسائل إعلام ، منها التلفزيون القومي، والإذاعة السودانية، وإذاعة القوات المسلحة، وإذاعة جامعة السودان المفتوحة، وتم تعينه مؤخراً مديراً لفضائية الخرطوم.

بدأ الراحل العمل الإعلامي بمسقط رأسه مدينة كسلا وعمل بإذاعة كسلا قبيل أن ينتقل إلى العاصمة الخرطوم.

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