إحباط عملية تهريب مواد تموينية وبترولية بالنيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من إحباط عملية تهريب مواد تموينية وبترولية في منطقة بوط بولاية النيل الأزرق في طريقها الى دولة مجاورة .

وشملت الضبطية ( 620 ) جوال سكر زنة 50 كليو ، و(400) جوال سكر زنة 10 كيلو و(400) جوال سكر زنة 5 كيلو ، إضافة الى (100) جوال دقيق و(40) جركانة زيت ، و(86) برميل جازولين ، و(35) برميل بنزين .

وقال الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع جمال جمعة ادم إن العملية تمت بتنسيق كبير بين مجموعة الدمازين دعم سريع، وقيادة اللواء 15 الفرقة الرابعة الدمازين ، واستخبارات الدعم السريع القادمة من الخرطوم بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي لإسناد القوات الأمنية بالولاية خاصة في ملف مكافحة التهريب بإعتبارها منطقة حدودية وتنشط فيها عمليات تهريب للسلع والمواد الإستراتيجية الى دول الجوار .

لافتاً الى ان قوات الدعم السريع تعمل بكفاءة عالية في ملف محاربة التهريب في كافة المناطق الحدودية ، وأكد جمعة ان قوات الدعم السريع ستكون سند حقيقي للقوات الأمنية بالولاية وسداً منيعاً امام مهربي قوت الشعب .