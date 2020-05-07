74 حالة اصابة جديدة بكورونا بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل( 4) وفيات ليرتفع عدد المصابين إلى (852)حالة، متضمنة (49) وفاة .
وقال التقرير الوبائي اليومي إن الحالات الجديدة سجلت في ولايات الخرطوم (60) حالة، القضارف (4) حالات ، سنار (4) حالات، الجزيرة (3) حالات، الشمالية حالتين، النيل الأبيض (حالة واحدة) .
وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في السودان إرتفع إلى (852) حالة، متضمنة (49) وفاة، وأشارت إليّ أن هناك (10) حالات تماثلت للشفاء في ولاية الخرطوم ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (80).
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