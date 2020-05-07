تسجيل (12)حالة إصابة جديدة بكورونا في القضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي لحكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض امس عن ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا بالقضارف إلى (12) حالة بعد ظهور ثلاثة حالات مؤكدة جديدة، فيما بلغت حالات الاشتباه (41) حالة مشيرا إلى أن جملة الوفيات بالولاية بلغت (3) حالات .

وقال الناطق الرسمي لحكومة ولاية القضارف إن قرار تمديد سريان الحظر الذي اصدره والي ولاية القضارف يقضي بالسماح للعمل بسوق القضارف العمومي لأصحاب دكاكين الإجمالي والبقالات والطواحين إلى جانب شمول قرار الاستثناء لأسواق المواشي ومحلات بيع الاعلاف فضلاً عن فتح المعابر بين المحليات مشيرا إلى أن قرارفتح هذه المواقع يهدف الى تمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم الحياتية الضرورية مؤكدا سريان حالة الطوارئ خلال فترة السماح من الثالثة ظهرا حتى السادسة صباحا.

وشدد الناطق الرسمي بأن السلطات والاجهزة النظامية والامنية سوف تقوم بتطيبق العقوبات للمخالفين لقرارات الحظر وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التحوطية والاحترازية لمنع انتشار المرض علاوة على الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم التجول بين الأحياء وتجنب الازدحام وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء عمليات التسوق في فترة السماح و حذر أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى الغير مسموح لها بالعمل من ممارسة انشتطهم التجارية بالسوق العمومي بالقضارف حتى لا يعرضهم للمساءلة القانونية تحت طائلة قانون الطوارئ