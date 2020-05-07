كوادر معمل جبرة (مركز عزل الكورونا) يدخلون في اضراب اليوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر كوادر معمل جبرة – مركز عزل الكورونا – الدخول في اضراب عام اليوم، يشمل كل الحالات احتجاجاً على عدم استلام الحوافز منذ بداية العمل حتى أمس.

ونوه كوادر المعمل في الخطاب الذي تم توجيهه الى وزارة الصحة الولائية نوهوا الى ان بقية الكوادر صرفت حوافزها.

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