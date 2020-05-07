الاعلان عن وظيفة مستشار للجندر بمكتب رئيس الوزراء

أعلن عن وظيفة مستشار لشئون النوع الاجتماعي “الجندر”، بالموقع الالكتروني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للعمل ضمن فريق مكتب رئيس الوزراء د .عبدالله حمدوك لضمان إدراج قضايا النوع والمرأة بشكل جيد في ولاية مكتب رئيس

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الوزراء، ومن المقرر أن يكون مقر مستشار النوع في مكتب رئيس الوزراء السوداني، وسيعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

كما أنه من المتوقع أن يقدم تقارير إلى المديرة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لضمان التعاون والتنسيق بشكل وثيق.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)