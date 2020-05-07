التاريخ: 07-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلن عن وظيفة مستشار لشئون النوع الاجتماعي “الجندر”، بالموقع الالكتروني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للعمل ضمن فريق مكتب رئيس الوزراء د .عبدالله حمدوك لضمان إدراج قضايا النوع والمرأة بشكل جيد في ولاية مكتب رئيس
الوزراء، ومن المقرر أن يكون مقر مستشار النوع في مكتب رئيس الوزراء السوداني، وسيعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.
كما أنه من المتوقع أن يقدم تقارير إلى المديرة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لضمان التعاون والتنسيق بشكل وثيق.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن وظيفة مستشار للجندر بمكتب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.