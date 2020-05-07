وزارة الداخلية: انخفاض كلي في معدلات تسجيل الجريمة خلال فترة الحظر

قالت وزارة الداخلية السودانية في تغريدة لها اليوم الخميس على صفحتها الرسمية “بتويتر”: إن ولايات السودان شهدت معدل ‏إنخفاض كلي في معدلات تسجيل الجريمة خلال فترة الحظر الصحي الكامل.

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وأضافت: ‏إنخفاض كلى في معدلات تسجيل الجريمة بالبلاد بنسبة ٢٩.٨% خلال فترة (الحظر الصحي الكامل) مقارنة مع ذات الفترة السابقة لها من خلال الإحصاءات الجنائية بالقطر، شملت الفترة من: ١٨ /أبريل- ٦/ مايو / ٢٠٢٠م. مقارنة مع الفترة من: “٣٠ / مارس- ١٧ / أبريل ٢٠٢٠م.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)