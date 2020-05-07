كورونا ..تسجيل 78 إصابة وحالة وفاة جديدة وارتفاع العدد لــ 930 حالة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (78) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى (3) وفيات.

بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى(930) حالة، متضمنة (52) وفاة.

وقالت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي الخميس، إن الولاية ولاية الخرطوم سجلت (3) وفيات من ضمن الحالات المعلنة مسبقاً و المنومة في مراكز العزل.

وأوضحت أن الحالات الجديدة سجلت في ولايات الخرطوم (55) حالة، القضارف (5) حالات، فيما سجلت سنار (6) حالات، والجزيرة (6) حالات، الشمالية (حالتين)، شمال دارفور (حالة واحدة)، غرب دارفور (2)حالة، شمال كردفان (حالة واحدة).

أضافت: فإن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم 794‪) حالة، الجزيرة (39) حالة، القضارف (21) حالة، نهر النيل (5) حالات، غرب كردفان (4) حالات، سنار (20) حالة، فيما سجلت شمال كردفان (24) حالة، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5) حالات، وشمال دارفور (4) حالات، غرب دارفور (حالتين)، فيما سجلت ولاية النيل الأبيض (حالتين)، و الشمالية (6) حالات

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أما ولايات (وسط دارفور، البحر الأحمر) فقد سجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (15) ولاية، بدخول ولايك غرب دارفور.

ونوهت الوزارة، إلى تماثل (12) حالات للشفاء، منها(10) في ولاية الخرطوم، و حالة واحدة في الشمالية، و واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (92)، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

وطالبت بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

وشددت على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي على موقع وصفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)