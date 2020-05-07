ارتفاع قتلى النزاع القبلي لـ(31) ومشرحة نيالا تستقبل 11جثة

إستقبلت مشرحة مستشفى نيالا التعليمى بولاية جنوب دارفور (11) جثة جديدة، من ضحايا النزاع بين الفلاتة والرزيقات، ليصل العدد الكلي الي (31)قتيل بحسب الاحصاءات الحكومية.
ووصلت الجثث من منطقة حجير تونجو وسانية فيما يستعد والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد برفقة وفد آتحادي بحسب صحيفة السوداني، لتسجيل زيارة ميدانية الي مناطق الصراعات بطائرة عمودية من نيالا.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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