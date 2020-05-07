رسالة مؤثرة للإعلامي محمد عثمان من الحجر الصحي .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نقل مراسل قناتي العربية والحدث بالخرطوم، الإعلامي السوداني ” محمد عثمان الشيخ” مايعانيه خلال حجره الصحي بعد تأكد إصابته بفيروس “كورونا”. وقال في تغريدته بحسب صحيفة السوداني: (احساس إنك تكون مقفول براك في مكان واحد وبتاكل وبتشرب براك وأقرب الناس ليك خايفين يقربو منك عشان ماينتقل ليهم الفايروس والأصحاب أي واحد براجع نفسو هل كان مخالط ليك ولا لا. الاحساس دا صعب شديد. الكورونا فرّاقة الحبايب الحمد لله علي كل حال) جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه ب تويتر قال فيها: “إحساس إنك تكون مقفول براك في مكان واحد، وبتأكل وتشرب لوحدك، واقرب الناس ليك خايفين يقربو منك عشان ما ينتقل ليهم الفيروس، والأصحاب أي واحد يراجع نفسو كان مخالط ليك أم لا، الإحساس دا صعب شديد”. مضيفاً: “الكورونا فرّاقة الحبايب، الحمد لله على كل حال”. وكان “الشيخ” قد طمأن متابعيه قبلها قائلاً: ” لكل الاحباب أنا بخير وماشي كويس الحمد لله فقط انتظر زوال كافة الاعراض لاجراء الفحص الثاني للفيروس” مردفاً: “اقسم بالله الواحد بشوف دعواتكم بطنو بتبرد ربنا يقدرني علي جزاكم”