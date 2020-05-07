همد: تفادي الاصابة بكورونا مرهون باتباع الاجراءات الصحية

قطع والي كسلا اللواء ركن محمود بابكر محمد همد بأن تجنب الاصابة بفيروس كورونا مرهون باتباع الاجراءات الصحية والالتزام بالتدابير الصادرة من وزارة الصحية الاتحادية دون تردد او تأخير ونقصان في ظل قلة الامكانيات ، وطالب الوالي في تصريحات صحفية كافة الاشخاص القادمين الي الولاية التبليغ لدي وزارة الصحة بالولاية لاجراء اللازم والتاكد من سلامتهم مؤكدا ان هذا الامر لاياتي الا من خلال تعاون الجميع والقيام بمزيد من التدابير من ناحية النظافة وحملات التعقيم في كل المسارات الامر الذي يقلل من فرص الاصابة بالمرض ،وامتدح الوالي دور الكوادر الطبية وماقامت به خلال الفترة الماضية بالاضافة الي الاطقم العسكرية التي تجوب الولاية في كل اصقاعها مع ضرورة اخذ حذرهم في كيفية التعامل مع الاشخاص القادمين الي الولاية.

واستعرض الوالي الجوانب التي تقوم بها اللجنة العليا الصحية للتصدي لجائحة كورونا بالولاية من مراجعة مواقع الحجر الصحي والمداخل والمخارج والترتيبات المتخذة والتدابير من وقت لاخر في ظل الاشكاليات وانتشار المرض علي مستوي البلاد مما يعني ضرروة التنسيق مع الولايات المجاورة ، وقال بحسب سونا، ان ولاية كسلا لديها العديد من الاجراءات التي تقوم بها في المجال الصحي حيث قامت بتجهيز مراكز للعزل بكامل معيناتها بالاضافة الي الترتيبات الاخري التي تلي معسكرات اللاجئين علاوة علي التدابير الامنية عبر الاطواف الامنية التي تجوب الولاية مع الولايات المتاخمة ودول الجوار، واضاف اننا لم نسجل اي حالة ايجابية مشيرا الي ان القرارات الصادرة علي مستوي المدن الرئيسية خاصة التعامل مع الاسواق واغلاقها كانت بهدف تفادي كثير من المضار والتي منها منع الا زدحام ، ووجه الوالي برسالة الي مواطني الولاية بضرورة تعاونهم وتفهم الامر فيمايختص باصدار التوجيهات التي يتم اصدارها حسب الوضع وفق موجهات اللجنة الصحية الاتحادية وضرورة الالتزام بها ، وثمن الوالي دور المبادرات الشبابية في كافة المجالات وتنفيذها لعدد من البرامج فيمايلي الجائحة وتقديم كيس الدعم للاسر المتاثرة و بالاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا داعيا لتعميم التجربة علي كافة المحليات بالاضافة الي تحسس أوضاع الاسر الفقيرة من الخيرين وتفقدهم حتي يتكامل الجهد الرسمي مع الشعبي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365