خطوة من الثورية تعجل بتعيين الولاة

قال مصدر بقوى الحرية والتغيير في تصريح، إن بيان الجبهة الثورية بالموافقة على تعيين الولاة المؤقتين وأحداث تعديلات قد تسرع التشكيل بعد الاتفاق النهائي على القائمة.

وطبقا لمصفوفة تم الاتفاق عليها بين الحرية والتغيير ومجلس السيادة ومجلس الوزراء فإنه كان مقررا تعيين الولاة في حدود ١٨ابريل الماضي ولكن الخطوة تأجلت للتشاور مع الجبهة الثورية ومؤخراً وافقت الجبهة بشروط من ضمنها أن يتم ذلك عبر آلية رباعية ( السيادي والوزراء وقوى الحرية والتغيير/ الخرطوم والجبهة الثورية).

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وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني إلى أن القائمة التي رفعتها قوى اعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء لم تحدث فيها تعديلات حتى الآن. وتضم قائمة الولاة التي رفعت لرئيس الوزراء في وقت سابق اسم أيمن خالد مرشحاً لولاية الخرطوم أيمن خالد، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، وغرب دارفور محمد عبد الله الدومة، أما ولاية الجزيرة رشح لها عبد الله أحمد علي إدريس.

فيما رشح لولاية الشمالية عز الدين جعفر سالم، وولاية القضارف سليمان علي محمد موسى، وسط دارفور أديب عبد الرحمن يوسف، وجنوب كردفان رضوان النيل كندة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365