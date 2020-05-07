استمرار تخبط البنك الزراعي في عطائه الأخير لتوريد اسمدة (يوريا وداب)

التاريخ: 07-مايو-2020
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استنكر مديرو شركات تحدثوا للسوداني استمرار تخبط البنك الزراعي في عطائه الاخير لتوريد (75) الف طن من سماد اليوريا والداب بواقع (50) الف طن يوريا و (25) الف طن داب.
ولفت عدد منهم بحسب صحيفة السوداني، الى أن البنك الزراعي اشار في بيان توضيحي الى ان المعلومات الواردة حول السماد القصد منها تقديم اعلان عروض اسعار وليس عطاء بينما كتب البنك على موقعه بالانترنت بالخط الاحمر ( عطاء لتوريد اسمدة يوريا وداب ) مما يدل على التخبط الواضح ، لافتين الي ان من شروط العطاء ان يكون هناك ما يعرف ب (PB) والتي تعني تأمين اما بخطاب ضمان أو شيك مصرفي والمفارقة أن هذا الإعلان الي هذه اللحظة علي صفحة البنك ومعنون بعبارة عطاء وليس اعلان ولا يمكن إعطاء عروض في خلال يومين او ثلاثة سواء كان اعلان أو عطاء.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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