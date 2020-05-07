اللواء معتصم يتسلم مهام الفرقة (14)مشاه بكادقلي

تسلم اللواء ركن معتصم عباس التوم مهام قيادة للفرقة أربعة عشر مشاه هجانه من اللواء الركن رشاد عبدالحميد اسماعيل برئاسة الفرقة و بحضور الأجهزة الأمنية بولاية جنوب كردفان.

واكتملت إجراءات التسليم والتسلم وفق العرف المتبع في قيادة الجيش ، وبحسب سونا، أكد اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل الوالي المكلف بعد إجراءات التسليم أن الفرقة أربعة عشر مشاه تعمل على بسط الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعي، وقال منذ تسلمنا زمام أمر الولاية وقيادة الفرقة الرابعة عشر ظللنا نبحث عن السلام والعمل على تحقيق أهداف الثورة. مشيرا إلى أنه قام بفتح أسواق للتواصل الاجتماعي في المناطق المشتركة. مشيدا بوقفة الأجهزة الأمنية بالولاية وتماسكها من أجل الاستقرار. مطالبا زميله وخليفته في قيادة الفرقة بالتاني في اتخاذ أي من الأمور المهمة.

من جانبه أوضح اللواء الركن معتصم عباس التوم عقب استلامه إشعار علم القيادة إن المرحلة التي يمر بها السودان والتغيير الذي حدث يحتاج منا الكثير. لكي ياخذ السودان وضعه الطبيعي فى العالم. فضلا عن حل المشكلة جزريا من أجل تحقيق السلام.

وأشار معتصم بأن القيادة مسؤولية تضامنية لاستباب الأمن وتعزيز السلام المجتمعي الذي قطع في رشاد شوطا بعيدا. مؤكدا معرفته التامه بإنسان الولاية عبر التاريخ والمماليك.

الخرطوم: أخبار الخليج 365