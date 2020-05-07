زراعة أكثر من 3 آلاف من أشجار الهشاب بالنيل الازرق

الخليج 365 :
كشفت الادارة العامة للغابات بولاية النيل الأزرق عن ابرز انجازاتها في الموسم الزراعي السابق (٢٠١٩-٢٠٢٠) في مقدمتها تبني زراعة ٣ آلاف و ٣٠٠ فدان بأشجار الهشاب (أحزمة شجرية – غابات محجوزة خالية و شركات داخل الغابات المحجوزة) . واوضح المهندس سامي عثمان الصديق (لسونا) ان ادارته في الموسم السابق جمعت حوالي ٣ أطنان من بذور الهشاب و ٥ جوالات بذور سنط لزراعتها بالخيران و (٥٠) كيلو بذور مشاتل مختلفة و قد تم حجر (٢٠٠٠) فدان بمحلية ود الماحي كغابات شعبية و استكشاف (١٥٠٠)فدان بمحلية الكرمك و انشاء و تأهيل المعسكرات بالمحليات السبعة بعدد (٢٠) معسكر و تسيير عدد (٤) فرق مكافحة . كما تم تدريب عدد(٢٥٠) افراد مجتمع في المواقد المحسنة و تدريب عدد(١٥٠)في المشاتل و تدريب عدد (١٥) فني غابات في مجال الارشاد و التشجير الشعبي و عدد(١٠) طلاب جامعات و بث عدد (١٠) حلقات جماهيرية.
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