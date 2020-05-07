المذيعة سلمى سيد تعترف : مرضي الأخير كان بسبب (سحر).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعترفت المذيعة سلمى سيد ان مرضها الاخير والذي نال نصيبا وافرا من الاهتمام والمتابعة من جمهورها وزملاءها في الوسط الاعلامي كان بسبب (سحر) واضافت سلمى: (لم اسلم من الشرور)، كما تحدثت عن تجربتها في قناة الشروق وعن الانتقادات التي تعرضت لها من قبل الصحافة، الي جانب اعترافها الصريح بانها لم تنل من الحب في حياتها ماتستحق، بالمقابل شهدت الحلقة شدا وجذبا مابين سلمى واحمد دندش مقدم البرنامج، حيث ظلت سلمى تتناول مواضيع جانبية لاعلاقة لها باسئلة البرنامج مثل (التكييف والديكور) ومواضيع اخرى خاصة بمقدم البرنامج مما جعل عدد كبير من المتابعين يتضجرون من جزء كبير من الحلقة بالرغم من نسبة المشاهدة العالية التي حققتها.
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