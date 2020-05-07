الفيفا تحرم المريخ من التسجيلات ثلاث فترات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تبقى امام المريخ ثلاثة عشر يوما فقط من عقوبة الحرمان من التسجيلات ثلاثة فترات بسبب رفضه ومماطلته في سداد اموال شركة المستقبل 70 الف دولار بجانب اموال عبد الحي ادومو وكيل اللاعبين الذي رفض المريخ منحه مستحقاته البالغة 75 الف دولار من صفقات لاعبين ومدربين اجانب احضرهم للمريخ.
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