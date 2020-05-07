رسالة من الفنان محمد النصري لمحبيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ناشد الفنان محمد النصري محبيه بضرورة الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم الإختلاط لتفادي الإصابة بفايروس كورونا في ظل إنتشاره عالميا، وكتب النصري على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:(يجب أخذ الأمر علي محمل الجد ومكافحة المعلومات المضللة والخضوع للعزل مجرد الشعور بالأعراض الموصوفة والإتصال بالجهات المختصة حتي نضمن عدم إصابة أسرنا وأحبائنا، واضاف :(أعزاء لنا أصابهم هذا الداء جعل قلوبنا متعلقة بأمل شفائهم وتمام عافيتهم، أستاذنا أبو عركي البخيت ووجهنا المشرف الأخ محمد عثمان والصديق الغالي محمد حمزة، وكل المصابين في ربوع الوطن والمشتبه بإصابتهم في مراكز العزلاللهم أكشف مابهم من ضر وأرفع مانزل عليهم من بأس وأجعل مرضهم كفارة وطهور بإذن الله). المادة السابقة قروب مريخي في الواتساب يسدد مرتبات الجهاز الفني المقالة القادمة بعد تصدي بلاده لكورونا… المرشد الإيراني يحذر من فيروسات مصطنعة

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