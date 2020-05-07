قروب مريخي في الواتساب يسدد مرتبات الجهاز الفني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مواصلة لدعمهم اللامحدود لقطاع المراحل السنية أوفى قروب مريخ البطولات بوعده، وأسهم في سداد رواتب الجهاز الفني لفريق الشباب. وتسلم،السيد نصر الدين الشريفي أمين مال القطاع؛ مساهمة القروب عبر مديره محمد سالم، وتقدم الشريفي بجزيل شكره للقروب وأعضائه على وقوفهم المتواصل مع القطاع في ظل الظروف،الحالية، وتوقف النشاط جراء جائحه كورونا، والتزام منسوبي القطاع بالحجر المنزلي وحاجتهم للمرتبات الشهرية لمقابلة التزاماتهم.

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