رئيس فنزويلا يصدر توجيها عاجلا بعد محاولة الغزو البحري لبلاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تعتزم إرسال تقرير حول محاولة الغزو البحري لبلاده إلى محكمة لاهاي، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل وزير الخارجية في البلاد.

بوينس ايريس – سبوتنيك. وقال مادورو للصحفيين: “أوعزت لوزير الخارجية خورخي أرياس بإرسال تقارير ومقاطع فيديو عن هذا العدوان… إلى لاهاي لضمها إلى الدعوى القضائية [الموجودة] في المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: “لقد حصلت للتو على المعلومات. حكومتنا لاعلاقة لها بهذا.. سنجري التحقيقات”.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق، أن أحد المعتقلين الأمريكيين، الذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال مادورو في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.