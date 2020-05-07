البيت الأبيض: العلاقة مع الصين مخيبة للآمال ومحبطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي “حالة من خيبة الأمل والإحباط”، مسلطة الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين.

وحسب “رويترز” تأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في الوقت الذي اشتبكت فيه الصين والولايات المتحدة حول أصول الفيروس التاجي المميت “كورونا المستجد”، الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم. المادة السابقة الفنانة مونيكا تقدم اعتذار لقطب نادي الهلال المقالة القادمة رئيس فنزويلا يصدر توجيها عاجلا بعد محاولة الغزو البحري لبلاده

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