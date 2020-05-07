الفنانة مونيكا تقدم اعتذار لقطب نادي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت خلال استضافتها عبر برنامج (الصندوق) الذي يذاع على قناة أنغام الفضائية انهاتقدم رسالة اعتذار لزوجها السابق صاير الخندوقاى مرشح الرئاسة بنادي الهلال عن ما حصل منها في السابق موضحه ان بينها والخندقاوي مولوده اسمها نعيمة.. الصندوق الموسم الثاني من تقديم الصحفي الشاب احمد دندش هو برنامج حواري يستضيف عدد من نجوم المجتمع من إعلاميين وصحفيين ولاعبين.

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