الخبز .. رداءة في النوع وعدم التزام بالوزن

خاص الخليج 365:

تعيش العديد من مناطق العاصمة مشكلة من نوع آخر فى الخبز ، فقد انتهت مسألة الصفوف نسبيا ، وتوفر الخبز فى كثير من الاحياء ، لكنه سيئ جدا فى النوعية وهو مختلف بشكل أساسى عن ذلك الذى كان الناس يستخدمونه فى الماضى القريب ، فالرداءة الواضحة جدا فيه تجعل الكثيرين يرجحون انه ليس من القمح 100% أو أنه قمح رديئ منتهى الصلاحية ، فالخبز بعد ساعات على خروجه من النار يبدو كالذى تم تصنيعه قبل أيام وليس فقط قبل يوم واحد ، وهذا ما يجعل الخبز غير جيد ويثير التساؤل عن نوعية الدقيق الذى يستخدم .

المشكلة الثانية التى أصبحت تلازم الخبز هو التلاعب الواضح فى الوزن وعدم التزام اصحاب المخابز بالوزن المعلن عنه مع تثبيتهم القيمة الجديدة وهى إثنين جنيه لقطعة الخبز ، والاسوأ فى هذا الأمر استمرار اصحاب المخابز فى النقص التدريجى اليومى فى الوزن وصولا الى وزن الرغيفة السابق لزيادة السعر أو الاقتراب من هذا الحد وتثبيته ليقبل به الناس كواقع جديد ، وهذا اكل لاموال الناس بالباطل ، ولابد من حسم هذا العبث.

ان السوء الواضح جدا للخبز الذى يكون غالبا نتيجة استخدام الدقيق الرديئ اضافة الى التلاعب فى الوزن الذى بات واضحا فى الكثير من المخابز ، هذه المشاكل وغيرها انما تنتج عن التراخى فى المراقبة من المواطنين وعدم اصرارهم على انتزاع حقوقهم وتساهل فى ذلك ، اضافة الى عدم قيام الجهات المسؤولة بما يفرضه عليها واجبها من التصدى لهذا الشكل من إشكال الفساد.

ان لجان المقاومة مطالبة بالحرص على متابعة هذه القضايا ومعرفة السبب الذى يجعل الخبز بهذا السوء ، وليكن الكل مهتما بمعرفة نوعية الدقيق ليعرف المواطنون هل يأتى الدقيق أصلا بهذا السوء من المصدر فتكون الحكومة هى المسؤولة عن سبب هذا السوء فى نوعية الخبز وتقوم باصلاح الخلل ، ام ياترى ان اصحاب المخابز يتلاعبون فى الدقيق كما يتلاعبون فى وزن الخبز فيتم حسمهم والتشدد معهم ، ولابد ان يتم تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الواقع السيئ ليتم العلاج.