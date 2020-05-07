شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت خلال استضافتها عبر برنامج (الصندوق) الذي يذاع على قناة أنغام الفضائية صحة التصريحات التي أطلقتها في وقت سابق وقالت فيها (أنا يختوني في كتاب التاريخ). وقالت مونيكا بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فعلا أنا لازم يختوني في كتاب التاريخ لأنني أول فنانة قبطية تغني بالدلوكة السودانية. كما أكدت أن طموحها هو العالمية ومنافسة المطربات نانسي عجرم واليسا وشيرين, وبررت ذلك مستنكرة (ليه هم ما بني أدمين). أضافت أنها باستطاعتها الغناء باللهجة الخليجية والمصرية وعزت السبب في عدم شهرة الغناء السوداني بالخارج لعدم معرفة شعوب العالم للهجة السودانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مونيكا تفجّرها داوية أنا لازم يختوني في كتاب التأريخ السوداني لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.