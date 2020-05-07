مؤشرات تدهور الاقتصاد السعودي .. بقلم محمد عبد الله 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوضع المالى لدول الخليج يثير القلق ، وكل متابع للاحداث الجارية حاليا يلحظ بوضوح مدى الخوف والقلق والاضطراب الذى يعترى الخليجيين عامة والسعوديين على وجه الخصوص مما هو آت .

الحكومة السعودية المثقلة باعباء الصرف العالى جدا سواء على نفقات حربها العدوانية على اليمن ، او الصرف البذخى وغير المحدود للامراء ، أو الاستتزاف المتواصل الذى ظل الرئيس ترامب يمارسه منذ مجيئه السلطة دون ان يشعر بإنه اكتفى أو فى طريقه الى تخفيف الضغط عليهم ، وهذا كله مضافا الى الأموال الضخمة جدا التى صرفتها الرياض على تمويل الحرب فى سوريا وشراء السلاح وتجهيز واعداد المقاتلين وجلبهم من جميع انحاء العالم ، ودفع مبالغ طائلة لجهات عدة متورطة فى التآمر على سوريا ، دولا كانت أو جماعات أوحركات ، هذا غير ما صرفته وتصرفه السعودية على تمويل ودعم الارهاب فى العراق والعمل على تعطيل أى جهود ترمى الى خروج العراق من دوامة العنف والفوضى ، كل هذه العوامل وغيرها كثير أسهمت فى وضع الاقتصاد السعودى فى مشاكل بثت الرعب فى نفوس القائمين على الأمر والوثيقى الصلة بدوائر القرار خاصة وهم يرون لامبالاة ولى العهد واستمراره فى سياسته الداخلية والخارجية التى اوصلت البلد الى هذا الوضع الصعب فلا استقرار فى الداخل وقد طالت الاعتقالات حتى اعضاء بارزين فى العائلة الحاكمة ووسط العلماء حتى بعض السلفيين وكل داع للاصلاح منتقد للامير محمد بن سلمان ، اما فى الخارج فالمشاكل اكثر من ان تحصى وقد ذكرنا بعضا منها فى الفقرات السابقة ولايفوتنا ان نشير الى اثار وتداعيات مقتل خاشقجى ، نقول ان هذه الاوضاع كلها تقود حتما الى تضعضع الاستقرار فى السعودية .

مشاكل الاقتصاد السعودى لم تعد خافية على احد فقد تم الاعلان اكثر من مرة وعبر اكثر من جهة مختصة فى الداخل والخارج ان عجز الموازنة الحكومية فى الربع الاول للعام الحالى قد فاق الحد المتوقع بكثير وشكل ازعاجا للجانب الرسمى ، ومؤخرا خرج وزير المالية السعودى الى القول علنا بان الانخفاض الحاد فى اسعار النفط ادخل الموازنة السعودية فى عجز كبير جدا يصعب تغطيته ، وإن الاوضاع تمضى نحو الاسوأ فى ظل الكساد الاقتصادى العام فى كل العالم بسبب انتشار وباء كورونا ، وقد ابدى الوزير السعودى تخوفه من استمرار هذه الاوضاع لمرحلة زمنية قادمة.

السيد الوزير تحدث عن انخفاض اسعار النفط والمشاكل التى تواجهها بلاده فى هذا الجانب .

وايضا لابد من الاشارة الى الكساد الاقتصادى الكبير الذى بدأت معالمه فى التشكل بسبب انتشار جائحة كورونا التى لم تؤثر فقط فى سوق النفط و انما عموم السوق

فشركات الطيران مثلا فى طريقها الى الافلاس وبعضها قد افلس فعلا ، والعمل التجارى بشكل عام قد تأثر سلبا وبشكل كبير بما جرى ويجرى على الساحة ، والسعودية تخسر هذا العام 12 مليار دولار بسبب استمرار ايقاف الحج والعمرة ، وهذه المشاكل الكبرى التى يعانى منها الاقتصاد السعودى تجعل من السهولة التكهن بما ينتظر السعودية من ايام صعبة خاصة فى ظل حكم طائش يصر فيه الامير الطائش على ممارسة سياسته التى يمكن ان تسرع فى انهيار البلد على يديه .