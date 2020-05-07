الجيش الليبي يأسر ويقتل العشرات من قوات الوفاق… ومفاجآت خلال أيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش تمكن من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة الوطية وتدمير آليات لهم.

وقال المسماري إن “السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا”، بحسب تعبيره.

وتوعد المسماري بمفاجآت خلال الأيام المقبلة، ستفشل ما وصفه بمشروع تقسيم ليبيا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى مقتل 8 من أفراد الجيش خلال هجوم قوات الوفاق في معركة الوطية. سبوتنيك المادة السابقة حمدوك المسؤول الاول عن دماء ود الحاجة المقالة القادمة مؤشرات تدهور الاقتصاد السعودي .. بقلم محمد عبد الله

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