إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في فرنسا اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينعقد اليوم (الخميس) مؤتمر دول أصدقاء السودان في باريس، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء السوداني – في بيان له – ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان، تجهيز المؤتمر الذى ينعقد فى فرنسا.

وبحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة كورونا، وجهود دول العالم لحصار هذا الوباء.

وكان قد سبق هذا المؤتمر المنصرم في السويد خلال الشهر الماضي، والذى ناقش كيفية مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان وإتمام عملية السلام التي تعقد في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتضم دول اصدقاء السودان، 21 دولة عربية وغربية، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإثيوبيا والإمارات والكويت والسعودية ومصر، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.