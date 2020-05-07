خبير إقتصادي يتوقع مزيدا من التراجع لأسعار الصرف بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع د. نجم الدين عبدالله الخبير في الشأن الاقتصادي إنخفاض كبيرا في سعر الصرف مقابل العملة الوطنية وذلك نتيجة للقرارات الشجاعة التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو في معالجة الإختلالات التي يعاني منها إقتصاد البلاد.

وقال د. نجم الدين في تصريح صحفي أن المضاربات في السابق كانت هي السبب الرئيسي وراء إرتفاع قيمة الدولار فضلاً عن تهريب الذهب وعدم توريد حصائل الصادر في البنك المركزي مما أضعف من إحتياطى النقدي الأجنبي في بنك السودان مشيدا بقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الخاصة بإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية والضريبة ما عدا تلك التي تستند على اتفاقيات دولية بجانب إلغاء نسبة ال ١٠٪ التي كانت تخصم من حصائل الصادر لمقابلة إحتياجات البلاد من الأدوية بالإضافة إلى إنشاء بورصة للذهب يتم فيها تمثيل كل الجهات وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي،َواوضح الخبير الاقتصادي ان تحديد نسبة ١٠٪ من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في المداخل والموانئ والحدود من شأنه دفع جهود مكافحة التهريب والذي يعد من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوداني بالنظر الي الحدود الطويلة التي تربط بين السودان والعديد من دول الجوار مشيرأ إلي الأدوار العظيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع في عمليات مكافحة تهريب السلع الاستراتيجية مما انعكس إيجابا علي الاستقرار النسبي لهذه السلع في الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي انه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة حدوث إنفراج نسبي في العديد من السلع الاستراتيجية مبينا أن ذلك كان نتيجة الجهود التي قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة داعياً إلى ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه حتى تتم معالجة كل أسباب المشاكل الاقتصادية في البلاد.