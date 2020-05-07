بومبيو: نعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لامريكا لدى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة.

وأثنى بومبيو في تصريحات صحفية “الأربعاء” على التطورات الجارية في السودان، وقال إن الإدارة الأمريكية تريد أن تدعم العمل “الرائع” هناك.

وأضاف بومبيو ضمناً- قبول ترشيح السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان في واشنطن.