شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة.
وأثنى بومبيو في تصريحات صحفية “الأربعاء” على التطورات الجارية في السودان، وقال إن الإدارة الأمريكية تريد أن تدعم العمل “الرائع” هناك.
وأضاف بومبيو ضمناً- قبول ترشيح السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لامريكا لدى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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