تفكك شبكات تهرب الأسلحة والزخائر بولاية القضارف

الخليج 365: تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد(4) تشكيل إجرامي لتهريب الأسلحة النارية والزخائر وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين ، وقال اللواء شرطة حقوقي /سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان هذه الإنجازات تاتي ضمن خطط الادارة الراتبة لمنع ومكافحة الجريمة عامة والقضاء علي تهريب وتجارة المخدرات خاصة في مناطق الانتاج والترويج العلني والولايات الحدودية وأن الخطط تستوعب ضبط كل الجرائم ومنعها كواجب اصيل لمنسوبي الشرطة بمختلف الإدارات مبينا أن ادارته بولاية القضارف توفرت لديها معلومات عن نشاط لعدد من الشبكات في تهريب السلاح عبر الحدود مع دول الجوار وتم تحديد عدد(4)تشكيل إجرامي تنشط في تهريب وتجارة السلاح فتم تحريك فرق ميدانية واتخذت مواقع مختلفة حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط احد المتهمين بمنطقة غبيشة وبحوزته عدد(8) بندقية كلاشنكوف وعدد(5900)طلق ناري طبنجات علي متن عربة بوكس وتمكن التيم الآخر من الايقاع بالمتهم الثاني ووضع حد لنشاطه الإجرامي وضبط بحوزته عدد واحد مدفع قرنوف وذلك بالقرية(3) وأضاف اللواء سامي عن تحرك فريق اخر وقطع الطريق علي المتهم الثالث وضبط وبحوزته عدد(1)بندقية كلاشنكوف وعدد(2)خزنة فارغة ، واثر كمين بغابة الفيل تمكنت ادارته من انهاء مغامرات تشكيل إجرامي وضبطت عدد(3)متهمين وبحوزتهم عدد(522 )طلق قرنوف وعدد (1350)طلق كلاشنكوف وعدد(35)خزنة كلاش فارغة تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بالقسم الاوسط القضارف تحت نص المادة (26)من قانون الأسلحة والزخيرة ،وأكد اللواء سامي استمرار جهود ادارته في تفكيك الشبكات الإجرامية وشبكات تهريب السموم والمخدرات وضبط كل الأنشطة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والأمن السلامة العامة.

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