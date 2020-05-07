في ذمة الله الإعلامي ماجد لياي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتقل مساء الاربعاء للرفيق الاعلي الأستاذ القامة ماجد لياي مدير إذاعة الخرطوم يقام الدفن بمقابر الخوجلاب والعزاء بمنزله بالسروجية له الرحمة والمغفرة والبقاءلله الحي الذي لايموت.

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