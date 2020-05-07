مناوي يحث القيادات الأهلية والسياسية والحكماء بالتدخل لإخماد نار الفتنة بجنوب...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان عن قلقه من الأحداث التي وقعت بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة في مدينة تلس.

وقال مناوي تابعت هذه الأحداث المؤسفة، والتي خلفت أرواحاً بريئة من الطرفين وخسائر في الممتلكات، والمواشي وحرق القرى والمنازل، داعيا الطرفين للحكمة والتعايش، وأن يوقفوا هذا التصعيد غير المبرر وإهدار الأرواح البريئة، مضيفا لابد وأن تحتكموا لصوت العقل والضمير، مؤكدا أن هذا القتال ليس فيه مهزوم ومنتصر ، وأن الخاسر والمهزوم هو السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة بمزيد من التشريد والمعاناة وعدم الاستقرار، وحث مناوي القيادات الأهلية والسياسية والحكماء بالتدخل لإخماد نار الفتنة.

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