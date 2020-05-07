رئيس الوزراء يوجه بحسم أحداث جنوب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أجرى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً بوالي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد للاطمئنان على أحوال الولاية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها أمس. وقدم والي ولاية جنوب دارفور خلال الاتصال تقريراً مفصلاً عن الأوضاع في الولاية والتي تبين من خلالها أن الصراع الذي نشب بين بعض المكونات السكانية والقبلية في الولاية راح ضحيته ثلاثين شخصاً، وأكد الوالي خلال تقريره هدوء الأحوال حالياً وعودة الحياة لطبيعتها. وأبدى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أسفه على مآلات هذا الصراع ولفت إلى أن من نفقدهم هم أبناء الوطن الواحد، ووجه والي الولاية بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

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