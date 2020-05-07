عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 7 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

عشرات القتلى والجرحى في نزاع قبلي بجنوب دارفور

العاملون بمختبر مركز جبرة يدخلون في اضراب اليوم

مسار دارفور: الوفد الحكومي تراجع عن اتفاق مبدئي بشأن نسبة المشاركة في السلطة

تسجيل (12)حالة إصابة بكورونا في القضارف

74 حالة اصابة جديدة بكورونا

مزارعون بالجزيرة يرفضون زراعة محاصيل العروة الصيفية

لجنة المعلمين: تعارض المصالح وراء الحملة المسعورة ضد تغيير المناهج

الدعم السريع تحبط تهريب مواد تموينية وبترولية بالنيل الأزرق

مدير الطيران المدني يُطالب بسياسات تتماشي مع جائحة (كورونا)

اتفاق بين السوداني والاتحادي على تفعيل العمل الجماعي بـ(قحت)

وفاة الإعلامي السوداني (ماجد لياي)

مسؤول حكومي: (كورونا) لم تؤثر على إنتاج النفط

التيار

بيان توضيحي من مركز العزل بجبرة

اتفاق بين الميرغني واحزاب اتحادية

مدير عام وزارة الصحة: وصول معينات مقدرة لمراكز العزل بكل من الفولة والنهود

في ذمة الله الإعلامي ماجد لياي

الصحة : ٧٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى ٨٥٢ حالة

أخبار اليوم

74 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي 852 و (49) حالة وفاة

برعاية السفير السعودي… مجموعة شركات الراجحي تدشن أضخم قافلة مساعدات طبية وغذائية لولايتي نهرالنيل والشمالية

اقتصادي شيوعي يتهم كبار تجار محسوبين علي النظام البائد بالتامر علي الحكومة

وفاة الإعلامي والمذيع ماجد لياي

الوطن

الصحة تعلن عن ٧٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٤ وفيات

كوادر طبية بمركز العزل بجبرة تعلن الاضراب

تحذير من انعكاسات تجديد الحظر بالخرطوم

حمدوك يوجه بتطبيق القانون بصرامة في أحداث الصراع القبلي بجنوب دارفور

الموت يغيب الاعلامي ماجد لياي

الحكومة :مؤشرات ايجابية بزيادة معدلات الشفاء

الوليد مادبو :لايمكن للحكومة ان تصمت على قضية أمن قومي مثل سد النهضة

السوداني

تسجيل حالة إصابة بـ(كورونا) في مدينة كنانة

80 حالة شفاء من كورونا بالسودان

بومبيو: نعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة

“الراجحي” تسير قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة لنهر النيل والشمالية

الجبهة الثورية: تمديد أجل التفاوض حال عدم التوصل لإتفاق بحلول التاسع من مايو

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النيل الدولية

مقتل (20) وجرح العشرات في أحداث قبلية بجنوب دارفور وحمدوك يوجه بإعمال القانون بصرامة

74 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي 852 و(4) وفيات

واشنطن: نعمل على اختيار سفيرنا بالسودان “في أسرع فرصة”

كوادر معمل مستشفى جبرة يعلنون إضراباً شاملاً اليوم

السوداني الدولية

نشر قوات نظامية لحسم صراع قبلي بجنوب دارفور

تمديد وشيك لحظر التجوال الشامل بالخرطوم

وزير الشؤون الدينية: (60) حالة كورونا ناتجة من التجمعات بالمساجد

مدير عام وزارة الصحة بوﻻية الجزيرة: نُعاني من نُدرة في بعض العلاجات بسبب كورونا

اليوم التالي

مسار دارفور: الوفد الحكومي يتراجع بعد الاتفاق على نسبة المشاركة في السلطة

تفكيك “4” شبكات تهرب الأسلحة والذخائر بولاية القضارف

آخر لحظة

60 مصاب بكورونا انتقلت اليهم العدوى من المساجد

السودان: حمدوك يوجه للتعامل بصرامة بشأن أحداث جنوب دارفور