الحكومة تعتزم تسليم 5 من قيادات حركة “سواعد مصر” لحكومة السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت مصادر أمنية مصرية عن تنسيق مع السلطات السودانية لاستلام عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين تم ضبطهم فى السودان في شباط الماضي، بعد فشلهم في الهروب إلى تركيا.
وأشارت المصادر إلى أنه “من بين من سيتم تسليمهم عن طريق الأمن السوداني 5 من قيادات حركة “سواعد مصر” المنبثقة عن حركة “حسم” التي تأسست على يد القيادي السابق في الجماعة، محمد كمال، الذي انشق معه الكثير من “شباب الإخوان” لتكوين جماعة مسلحة لقتال الجيش والشرطة”.
ولفتت إلى أن “القيادي محمد الحلوجي كان المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع فى السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في وقت نظام عمر البشير المعزول، لكن مع تغير الأوضاع وتولي المجلس العسكري السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر “الإخوان” هناك، والذي وصل عددهم للعشرات وطلبت مصر رسميا تسليمهم لها”.
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