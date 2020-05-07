الحكومة تعتزم تسليم 5 من قيادات حركة “سواعد مصر” لحكومة السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن تنسيق مع السلطات السودانية لاستلام عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين تم ضبطهم فى السودان في شباط الماضي، بعد فشلهم في الهروب إلى ​تركيا​.

وأشارت المصادر إلى أنه “من بين من سيتم تسليمهم عن طريق ​الأمن​ ​السوداني​ 5 من قيادات حركة “سواعد مصر” المنبثقة عن حركة “حسم” التي تأسست على يد القيادي السابق في الجماعة، محمد كمال، الذي انشق معه الكثير من “شباب الإخوان” لتكوين جماعة مسلحة لقتال ​الجيش​ و​الشرطة​”.

ولفتت إلى أن “القيادي محمد الحلوجي كان المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع فى السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في وقت نظام ​عمر البشير المعزول، لكن مع تغير الأوضاع وتولي​ المجلس العسكري​ السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر “الإخوان” هناك، والذي وصل عددهم للعشرات وطلبت مصر رسميا تسليمهم لها”.