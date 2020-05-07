شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طمئن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، المواطنين حول حالته الصحية وذلك عقب دخوله الحجر الصحي المنزلي بعد مخالطته مصابا بفايروس “كورونا”. وقال فيصل صالح ان نتيجة فحص فيروس كورونا الخاصة به جاءت سالبة مشيرًا الى أنه سيبقى لأيام أخرى في العزل للعمل بنصيحة الاطباء .

وكان الوزير قد قرر العزل الاختيارى قبل يومين بعد أن شارك الجمعة الماضية فى حلقة تلفزيونية تبين بعدها أن أحد الضيوف فى ذات البرنامج مصاب بكورونا ولم يكن يعلم.

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كانت هذه تفاصيل خبر على الرغم من النتيجة السالبة..وزير الاعلام لم يخرج من العزل الاختيارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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