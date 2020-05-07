أمريكا: حان الوقت لتعزيز شراكات أميركا طويلة الأمد مع أصدقائنا الأفارقة لمجابهة (كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جدد تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا إلى تأكيده على استمرار العمل المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية والقارة الأفريقية لمواجهة وباء كورونا.

وتحدث تيبور ماغي للصحفيين اليوم الأربعاء عبر مكالمات هاتفية خلال مؤتمر صحفي في امريكا حول تعزيز الشراكة الأمريكية-الأفريقية طويلة الأمد، وشدد ناغي على خطوة تعزيز الشراكة التي أكد عليها الوزير بومبيو مرارا، وقال إنه قد آن الآون ان نعزز الشراكة” واضاف: ” فقد حان الوقت لتعزيز شراكات أميركا طويلة الأمد مع أصدقائنا الأفارقة”. مشيرا إلى التاريخ الطويل من العمل المشترك بين القارتين في مواجهة تحديات الصحة العامة، لمجابهة (كورونا) وجدد ثقته في مساعدة تلك العلاقات والتجارب على مواجهة الوباء.

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